У певца Карела Готта обнаружили острую лейкемию

Чешский певец Карел Готт заявил, что ему диагностировали острую лейкемию. 80-летний артист начал лечение в одной из больниц Праги, передает РИА Новости в четверг, 12 сентября.

«Примерно полтора года назад у меня обнаружили проблемы с кроветворением. Несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию», — поделился Готт.

В 2015-м у чешского певца диагностировали неходжкинскую лимфому — рак лимфатической системы. Он оставил сцену и перенес несколько операций, после чего вновь стал выступать в 2017-м.

Готт — один из самых известных чешских эстрадных исполнителей, его называют королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. У артиста, который выступает на эстраде с 1950-х, есть песни на русском языке.

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