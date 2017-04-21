Чешский певец Карел Готт вернется на сцену после борьбы с раком и операций

Чешский эстрадный певец Карел Готт продолжит выступления после нескольких перенесенных операций. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера исполнителя Анету Штольцову.

По словам продюсера, артист был вынужден покинуть сцену из-за борьбы с онкологическим заболеванием.

«Карел Готт успешно преодолел серьезные проблемы со здоровьем. Он даст большой концерт 31 мая в пражском Театре Гиберниа», — заявила Штольцова.

Программа будет называться «Карел Готт еще жив» (Karel Gott still aLIVE). Певец исполнит свои хиты. В выступлении примут участие популярные певицы Эва Пиларова и Илона Чакова.

77-летний Готт — один из самых известных чешских эстрадных исполнителей. Он получил прозвища «король чешской поп-музыки» и «чешский соловей». Артист выступает с 50-х годов, за это время записал более 2,5 тысячи песен как на родном чешском, так и на русском, немецком и словацком языках.