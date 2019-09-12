Пойманные на нарушении депутаты партии Зеленского отказались от зарплаты

Два депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа», пойманные на голосовании от лица других парламентариев, публично извинились и отказались от зарплаты за месяц. Об этом сообщает «Украинская правда».

На заседании Рады парламентарии Сергей Литвиненко и Елена Копанчук пообещали передать деньги в благотворительные фонды. «В моих действиях не было никакого злого умысла. Я просто переживал, чтобы за эти законы проголосовали», — подчеркнул Литвиненко.

Отмечается, что представители «Слуги народа» в обоих случаях голосовали за своих однопартийцев.

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Депутат от «Батькивщины» Иван Крулько также предложил спикеру Дмитрию Разумкову дать слово парламентариям прошлого созыва, которых уличили в подобном нарушении, однако председатель Рады подчеркнул, что на выслушивание их объяснений «не хватит недели».

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неличное голосование («кнопкодавство»). Согласно документу, наказанием за это нарушение станет штраф в размере трех-пяти окладов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.Законопроект пока не принят.

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