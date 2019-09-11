Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Информация об этом опубликована на сайте президента.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Ранее стало известно, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен потребовать от Верховной Рады снятия неприкосновенности с нескольких депутатов до вступления в силу соответствующего закона. Прокурор сообщил, что у него пока «нет наработок» по депутатам нового парламента, однако в скором времени можно ожидать как разработки старых уголовных дел, так и открытия новых. Отвечая на вопрос журналистов, он не исключил, что среди опальных депутатов окажется и экс-президент Петр Порошенко.

3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в конституцию проголосовали 373 парламентария.

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