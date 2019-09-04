Украину предупредили о концентрации власти в руках Зеленского

Поправки в Конституцию Украины, которые предусматривают переподчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) президенту, могут привести к неоправданной концентрации власти в руках главы государства. Об этом сообщили в неправительственной международной организации Transparency International.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона, согласно которому глава государства получает полномочия назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. В заключении Transparency International отмечается, что эти структуры имеют признаки органов исполнительной власти, поэтому должны подчиняться правительству.
«Несмотря на то что такие изменения в Конституцию в краткосрочной перспективе решат вопрос законности существования [этих] органов, они могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента», — заявили в организации.
3 сентября Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За изменения в Конституцию проголосовали 373 парламентария.
В тот же день в украинском парламенте зарегистрировали президентский законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции. Также Владимир Зеленский предложил вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и передать управление президенту.