Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии

Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Писаренко служит по контракту в военной части, которая входит в перечень ФСБ России для участия в контртеррористических операциях. Его дважды отправляли в Сирию. По возвращении он узнал, что за командировку в Арабскую республику положена компенсация за риск в размере двух процентов от оклада. Помимо этого служащим частей из перечня ФСБ должны выдавать продовольственный паек в ходе военных действий и по месту постоянной службы.

Командование части отказалось выплатить Писаренко положенную компенсацию за риск и обеспечить его пайком. В части заявили, что надбавка за риск выплачивается в течение месяца после возвращения из Сирии, а спецназовец подал иск спустя три месяца. При этом его начальство не сообщало ему о положенных льготах. Писаренко узнал об этом со слов сослуживцев.

Не согласились в части и с требованием обеспечить спецназовца пайком. Командование утверждает, что право на его получение имеют только служащие по контракту за пределами России, в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. А Писаренко не относится ни к одной из этих категорий военных.

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