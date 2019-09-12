Девушки нашли странный способ увеличить губы без хирургов

Бьюти-блогерки принялись приклеивать суперклеем верхнюю губу к подносовому желобку, чтобы она казалась объемнее. Об этом сообщает The Sun.

Этот способ позволяет им добиться нужной величины губ без помощи хирургов и косметических процедур.

На видео, которое появилось в Twitter, заснят весь процесс проведения процедуры: девушка наносит небольшое количество клея под нос, подсушивает его, а затем оттягивает губу и прижимает ее к клею. «Представьте, как ваша губа отваливается во время разговора с кем-то», — посмеялся автор ролика в описании.

В мае американская визажистка и бьюти-блогер иракского происхождения Худа Кттан перечислила продукты, употребление которых помогает естественным путем увеличить губы. Один из таких продуктов, по словам эксперта, — корица: эта пряность стимулирует кровообращение, поэтому ее часто включают в состав косметических средств для губ.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!