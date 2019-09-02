Сестру Кардашьян высмеяли за незакрывающийся на фото рот

Младшую сестру Ким Кардашьян, телезвезду Хлои высмеяли в сети за избыточное количество филлеров (наполнители для локальных инъекций, которые используются в контурной пластике) в губах, которое не позволяет ей полностью закрыть рот. Об этом сообщает People.

35-летняя знаменитость выложила в Instagram селфи, для которого позировала с приоткрытым ртом. Подписчики раскритиковали ее за злоупотребление бьюти-процедурами.

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«Боже, что с тобой случилось?» — осведомилась одна пользовательница соцсети. «Прости, но то, что творится с твоими губами, — перебор. Они выглядят неаккуратно», — подключилась другая. «В твоих губах так много филлеров, что ты не можешь закрыть рот», — добавила третья комментаторша.

Телезвезда не стала отвечать подписчикам, однако удалила все комментарии к фотографии.

В марте сообщалось, что увеличение губ с помощью филлеров, которые приобрели популярность благодаря сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер, заменит новая процедура. В бьюти-индустрии появился тренд: губам придают более четкие очертания вместо увеличения их размера. Это происходит посредством введения тонких нитей через уголки рта, которые затем проходят по контуру губ.

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