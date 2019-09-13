Российским школьникам предрекли сдачу ЕГЭ с искусственным интеллектом

В ближайшие 10-15 лет в России будет возможно участие искусственного интеллекта в проведении и оценке ЕГЭ. Об этом рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По словам Музаева, при такой модели сдачи экзаменов на нем не будет присутствовать учитель, а между школьником и искусственным интеллектом будет происходить «какой-то диалог, действия, оценка этих действий».

Музаев также предположил, что такую модель реализуют в 2030-2040 годах. Также обсуждается форма ЕГЭ с устной сдачей экзамена. Внимание хотят уделить оценке креативности, критического мышления, коммуникативности школьников, а также их умению работать в команде.

Замглавы Рособрнадзора подчеркнул, что уйти от текущей формы ЕГЭ возможно, когда будут до конца сформированы базы данных по ученикам. Он добавил, что на сегодняшний день идеально выстроенных баз нет ни в одной стране мира. Это в том числе связано с отказом родителей от того, чтобы данные детей цифровались и где-то хранились. Это также не предусмотрено российским законодательством.

26 июня стало известно, что школьникам разрешат пользоваться мобильными телефонами при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам. Экзамены будут переводить в электронную форму. Выпускники смогут работать со справочниками и геоинформационными системами.

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