Российский выпускник отправил вместо себя на ЕГЭ друга и попался

В одной из школ Вологды выпускник отправил вместо себя на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) друга. Нарушение удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, результаты аннулировали. Об этом сообщает городской портал «Вологда-поиск» в среду, 3 сентября.

Инцидент произошел 28 мая во время экзамена по русскому языку. По словам присутствовавших на экзамене учителей, школьник явился с сопровождающими, показал паспорт и вел себя адекватно. Они отметили, что подросток не вызвал у них никаких подозрений, поэтому его пропустили на экзамен вместо зарегистрированного выпускника.

Представитель регионального департамента пояснила, что документы выпускников проверяли дважды: при входе в школу и возле аудитории, где проходил экзамен. Факт отсутствия подославшего вместо себя друга выпускника удалось установить после просмотра записей с камер видеонаблюдения и проверки бланков ответов. Личность сдававшего экзамен молодого человека устанавливается полицейскими.

Допустивших нарушение учителей привлекли к административной ответственности, суд Вологодской области присудил им штраф в размере 3 тысяч рублей.

В июне в Крыму выпускник пришел на ЕГЭ в одну из керченских школ с похожим на пистолет предметом. Пистолет оказался игрушечным. Тем не менее, как сообщили в МВД по региону, несовершеннолетний выпускник «едва не сорвал экзамен». В школу выехали полицейские.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru