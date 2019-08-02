Россиянка попросила Путина поставить сыну за экзамен «хоть троечку»

Жительница города Ливны Орловской области направила в приемную президента России Владимира Путина жалобу на то, что ее сыну не поставили положительную оценку за экзамен по математике. Она попросила поставить ее ребенку «хоть маленькую троечку». Об этом сообщило издание «Уездный город».

Школьник сдавал ОГЭ за 9 класс, но не набрал нужного количества баллов по математике. Он также не справился с заданием в дополнительный день сдачи.

Как пишет издание, в городском управлении общего образования считают, что ученику надо самому хорошо подготовиться, а не надеяться на президента.

Ранее стало известно, что школьнику из Курска Виталию Сергееву могут не выдать аттестат после того, как его выгнали с пункта сдачи ЕГЭ из-за мобильного телефона. Подросток думал, что оставил телефон дома, поэтому не сдал его при входе. Обнаружив телефон уже в аудитории, он выложил его на стол с напитками. Однако его заставили покинуть экзамен. Отмечается, что он сможет пересдать его в 2020 году.

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