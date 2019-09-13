Пассажир купил авиабилет за 950 евро и просидел десять часов в сломанном кресле

Пассажир заплатил за перелет больше 900 евро и летел десять часов в сломанном кресле. Его историю публикует The Sun.

38-летний англичанин Марк Чок путешествовал из Мумбая в Лондон самолетом авиакомпанией British Airways. По его словам, полет постоянно сопровождался непредвиденными казусами.

Сначала он осознал, что ему досталось сломанное неудобное кресло, спинка которого была слишком узкой и постоянно откидывалась. Затем ему принесли еду, которая выглядела так, «будто до нее уже добрались крысы». А позже, когда турист пошел в туалет, на него упала дверь в уборную.

Кроме того, Чок заявил, что он не смог воспользоваться встроенной в спинку сиденья развлекательной системой, поскольку она тоже была сломана. Также пассажир пожаловался на слишком низкую температуру в салоне авиалайнера.

По словам англичанина, он заплатил за этот перелет 950 евро (примерно 68 тысяч рублей) и раньше уже пользовался услугами этого перевозчика, однако с таким столкнулся впервые.

Путешественник рассказал о своем опыте в Twitter, и представители авиакомпании связались с ним, чтобы принести извинения.

В июле пассажир просидел семь часов полета в кресле без обивки, и его мать назвала это «худшим сиденьем» в мире. Инцидент произошел на лайнере ирландской авиакомпании Aer Lingus, следовавшем из Чикаго в Дублин. Мэтт Мадригал сообщил, что стюардесса сказала ему сидеть в сломанном кресле до взлета, а потом забыла про него.

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