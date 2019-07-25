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Пассажиров заставили платить за воду в самолете в 30-градусную жару

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Авиакомпания Ryanair обязала пассажиров заплатить за воду, которую они получили во время задержки рейса в 30-градусную жару. Об этом пишет Metro.

Один из пассажиров Стивен Рамси рассказал на своей странице в Facebook о том, что его рейс задержали почти на два часа в 30-градусную жару. Спустя примерно 90 минут задержки бортпроводники начали предлагать воду ценой по три евро за бутылку. Рамси сказал персоналу, что с учетом обстоятельств вода должна быть бесплатной. Бортпроводница объяснила, что это не соответствует политике компании.

«Персонал вел себя очень профессионально и доброжелательно, но их руки связаны. Они также должны были платить за дополнительную воду», — написал мужчина. Он считает, что компании не должны наживаться на базовых нуждах людей.

Он получил большое количество комментариев в поддержку своей точки зрения. Например, пользователь Бретт Нибс предположил, что это было незаконно. Многие написали, что больше никогда не воспользуются услугами Ryanair.

Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.

5 июля пассажир с ограниченными возможностями сломал себе руку из-за того, что персонал не предоставил ему инвалидное кресло. Британец Даниэль Руни страдает от спинальной мышечной атрофии и передвигается только на инвалидной коляске. Он хотел сходить в туалет в специальную емкость, окружающие его пассажиры были не против, но стюардесса заставила его отправиться в уборную. Там он ударился, из-за чего и получил травму. Компания отказалась давать комментарий.

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