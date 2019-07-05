Сотрудники авиакомпании подвергли женщину в инвалидном кресле унижениям

Британка с ограниченными возможностями пожаловалась на сотрудников авиакомпании, которые неоднократно унижали ее и сломали ей инвалидное кресло. Об этом сообщает Independent.

23-летняя Джолин Дагглби и ее спутник 29-летний Джеймс Лайонс приобрели путевки у британского туроператора Thomas Cook. После отдыха в Турции по возвращении в Англию Дагглби пришлось столкнуться с грубостью и непрофессионализмом сотрудников авиакомпании. Когда она приехала в аэропорт Даламана, один из работников начал неправильно поднимать ее в самолет. Он схватился за ноги девушки и причинил ей жуткую боль. «Пока другие пассажиры спокойно поднимались на борт, ко мне подошел менеджер аэропорта и начал расспрашивать, чем я недовольна. Это вызвало еще больше стресса и я заявила, что позже самостоятельно подам жалобу», — вспоминает Дагглби.

После приземления в аэропорту Ньюкасла девушка попросила, чтобы ее инвалидное кресло занесли в лайнер. Однако выяснилось, что экипаж сдал его в багаж. Тогда Дагглби самостоятельно сползла на пол салона, чтобы «поскорее выбраться из этого самолета». «Стюардесса встала на моем пути и не давала мне пройти. Она начала кричать, что не позволит мне выйти из самолета таким образом, потому что это небезопасно. К тому моменту я была в истерике и ужасе. Она орала на меня, агрессивно жестикулируя», — поделилась Дагглби.

После этого британке принесли запасное инвалидное кресло, чтобы вывезти ее в терминал. «Как только мне удалось сесть в это кресло, стюардесса закричала: “Уберите эту даму из моего самолета”», — поделилась девушка. В итоге Дагглби удалось выбраться из лайнера, но когда пассажирка получила свой багаж, она увидела, что ее инвалидная коляска сломана в трех местах.

«Я покинула аэропорт униженной, разочарованной и травмированной. В такой ситуации я ожидала понимания, доброты и терпения от сотрудников Thomas Cook», — заключила Дагглби. Представители туроператора связались с пострадавшей девушкой и принесли ей извинения. Они также заявили, что начали расследовать инцидент.

Это не первый случай, когда персонал авиакомпании грубо обходится с людьми с ограниченными возможностями. Так, в июне сотрудники лоукостера Ryanair не представили 38-летнему британцу Даниэлю Руни со спинальной мышечной атрофией инвалидное кресло, из-за чего турист сломал себе руку.

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