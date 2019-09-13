Чиновников в России станет меньше

В России со следующего года начнет сокращаться число чиновников, заявил на пленарном заседании Московского финансового форума министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.
«Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать», — отметил Силуанов в ответ на замечание главы Сбербанка Германа Грефа об удвоении числа чиновников с 2002 года.
При этом Греф уточнил, что не поддерживает «бездумное сокращение». По его словам, правительству необходимо «понять модель». «Тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — отметил банкир.
Ранее Силуанов говорил, что министерство финансов рассматривает возможность сокращения числа своих сотрудников. Произойти это может за счет делегирования части задач федеральных органов власти ведомствам других уровней.