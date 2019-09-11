Соратник Чубайса вступился за Абызова

Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов попытался из СИЗО через посредников уладить конфликт с владельцами Альфа-банка и добиться прекращения уголовных дел после списания долга. Одним из них стал бывший гендиректор «Роснано» Леонид Меламед, сообщает The Bell со ссылкой на трех знакомых чиновника.

Как выяснило издание, Абызов задолжал банку миллиарды рублей и хотел бы подписать мировое соглашение в обмен на обязательства. Также он просил Альфа-банк помочь в разрешении конфликта с миллиардером Виктором Вексельбергом.

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Переговоры не привели к результату, потому что Абызов хотел заплатить только после снятия с него обвинений, а банк требовал деньги сразу. В банке были согласны и на личное поручительство знакомого министра, но желающих пока не нашлось.

Конфликт между инжиниринговой компанией Абызова Е4 и Альфа-банком длится с 2015 года. В 2016-м Е4 была признана банкротом. К тому моменту требования кредиторов превышали 30 миллиардов рублей. В 2018-м банк подал иск против Абызова, его бывшей жены и президента компании Андрею Малышеву на эту сумму. Сам бывший министр утверждал, что с момента ухода в правительство не связан с компанией. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве.

В августе в отношении Абызова возбуждено еще одно уголовное дело — о нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельности. Также в июле было принято к производству заявление Альфа-банка от 2015 года, обвиняемым по которому проходит Малышев.

Абызов был заместителем Анатолия Чубайса в РАО ЕЭС. Именно после работы там экс-министр решил заняться строительством электростанций для частных собственников. Меламед также был топ-менеджером РАО ЕЭС. Он провел несколько лет под арестом по обвинению в растрате 300 миллионов рублей во время работы в «Роснано».

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