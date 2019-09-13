Главный редактор и сооснователь TJournal ушел из издания

Сооснователь интернет-издания TJ (TJournal) Никита Лихачев ушел с поста главного редактора портала, сообщает VC.ru. О новом месте работы он пообещал сообщить позже.

Лихачев останется совладельцем компании «Комитет», которая владеет VC.ru, TJournal и DTF. Размер его доли не раскрывается. Руководить редакцией будет Сергей Звезда, занимавший пост заместителя главного редактора.

В публикации на TJ Лихачев пояснил, что принял решение примерно две недели назад и написал заявление. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», — добавил он.

TJournal был запущен в качестве агрегатора твитов в 2011 году. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 году TJournal вместе с изданием VC.ru (ранее «Цукерберг позвонит») вошел в состав издательского дома «Комитет». К 2019 году TJ стал блог-платформой. Лихачев был главным редактором издания восемь лет, с момента основания в 2011 году.

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