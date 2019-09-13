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Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался

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Молодой пассажир притворился стариком-инвалидом в аэропорту, чтобы улететь в Нью-Йорк. Об этом сообщает Fox News.

32-летний житель Индии Джайеш Патель украл чужой паспорт и прибыл в международный аэропорт Индиры Ганди в Нью-Дели, замаскировавшись под 81-летнего пенсионера в тюрбане и инвалидной коляске. Чтобы больше походить на настоящего владельца документа, мужчина покрасил волосы и бороду в седой цвет, однако сотрудники досмотра заподозрили неладное.

По словам одного из них, внешность, состояние кожи и голос Пателя совершенно не соответствовали возрасту, указанному в паспорте, который он предоставил. Тогда туриста попросили проследовать на дополнительный осмотр. Когда обман был раскрыт, пассажира направили в миграционную службу, и теперь ему предъявляют обвинение в краже документа.

В августе 2018 года пассажирка канадской авиакомпании WestJet пожаловалась на то, что сотрудники аэропорта унижали ее в присутствии других туристов из-за фотографии в паспорте. Сотрудница службы безопасности, проверявшая документы женщины-трансгендера Ленор Херрем, смутилась из-за фотографии в документе, поскольку она была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.

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