Россиянин нашел губку для мытья посуды в батоне хлеба

Житель города Чехов в Подмосковье Валентин Деженков обнаружил губку для мытья посуды в батоне хлеба. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Обнаружив губку, мужчина поехал обратно в магазин в Крюково, где он обычно покупает выпечку. Он рассказал, что сотрудники магазина «посмеялись», но вернули деньги. «Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», — говорит Деженков.

Он также обратился к производителю, компании «Русский хлеб». Там приняли жалобу и пообещали провести служебную проверку.

5 августа в Подмосковье полицейские задержали 19 мигрантов, которые работали в цеху по производству заготовок для шаурмы. Найденные там продукты не соответствовали требованиям безопасности. Уточняется, что из 19 задержанных мигрантов 16 не имели законных оснований для нахождения и осуществления трудовой деятельности в России.

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