В России сгорел построенный на месте сожженной часовни храм

Деревянный православный храм сгорел в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Видео пожара опубликовал Telegram-канал НТВ.

Пожарные тушили огонь полтора часа. Местные жители считают, что храм подожгли, говорится в сообщении канала.

Когда вспыхнул огонь, в храме находились шесть человек. Они самостоятельно покинули здание, пострадавших нет, рассказали порталу E1.RU в пресс-службе регионального МЧС России. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

До приезда пожарных сельчане сами тушили огонь, таская воду в ведрах. Во время пожара с церкви упал крест. «Там ведь все в коврах, постройка деревянная — от свечи, скорее всего, вспыхнуло», — рассказал местный житель Павел.

Сгоревший храм оказался временным. Его возвели на период восстановления храмового комплекса Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1916 году, заявила Znak.com пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

«Временный храм-часовня — точная копия часовни, стоявшей в начале прошлого столетия на этом месте. Старинная часовня не сохранилась до наших дней — ее сожгли в годы советской власти», — добавила Тамбова.

В апреле в Витебской области Белоруссии вместе с мусором сожгли католический храм XIX века. В том же месяце случился крупный пожар в соборе Парижской Богоматери.

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