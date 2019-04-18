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В Белоруссии католический храм сожгли вместе с мусором

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В Витебской области Белоруссии сгорел католический деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла XIX века. Об этом сообщает «Росбалт».

По информации республиканского МЧС, пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания, однако здание спасти не удалось. Жертв и пострадавших при пожаре нет.

По версии спасателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пламя перекинулось на здание по сухой траве от кучи сжигаемого мусора.

Храм Святых апостолов Петра и Павла был построен в 1896 году. Он входил в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. В 1998 году он был передан Витебскому епархиальному управлению православной церкви, однако уже более 30 лет стоял заброшенным.

Ранее в апреле сообщалось, что власти Белоруссии снесли поклонные кресты, установленные на месте массовых расстрелов заключенных в Куропатах. В пресс-службе Минлесхоза республики заявили, что кресты сносятся как незаконные сооружения.

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