В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты

В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке. Об этом сообщает Tyt.by.

Кресты в Куропатах вдоль кромки леса поставили активисты в июле прошлого года. По данным историков, в этой местности сотрудники НКВД производили расстрелы заключенных. Точной информации о количестве жертв нет, согласно версиям историков, цифры разнятся от нескольких сотен до нескольких тысяч.

В пресс-службе Минлесхоза сообщили, что кресты сносятся как незаконные сооружения. Работы вел Боровлянский спецлесхоз, чьей территорией является участок с народным мемориалом. В результате возникших столкновений с активистами задержали 15 человек.

Представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин заявил «Радыё Свабода» (подразделение «Радио Свобода»), что удивлен происходящим. «Это памятник культуры», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что глава республики Александр Лукашенко еще во время своей пресс-конференции в марте велел навести порядок в Куропатах и благоустроить место гибели людей. «Все должно быть сделано хорошо, по нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану. Будет сделано все, чтобы это место выглядело достойно, но без всякой политики», — добавила она.

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