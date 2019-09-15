Маленькая грудь матери «испортила жизнь» 14-летнему принцу Уильяму

Руководитель Condé Nast Britain Николас Кольридж (Nicholas Coleridge) рассказал о реакции британского принца Уильяма на фотографии обнаженной груди его матери, принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В готовящихся к публикации мемуарах Кольриджа упоминается его встреча с Дианой в 1996 году. Они обедали в разгар скандала, вспыхнувшего после появления в британских таблоидах фотографий Дианы на отдыхе в Испании. Папарацци удалось снять ее с обнаженной грудью.
Она рассказала Кольриджу, что ей звонил сын — 14-летний принц Уильям, который тогда учился в Итонском колледже. «Он был так возмущен, — пожаловалась принцесса. — Говорит, его дразнят ребята. Считают, что у меня слишком маленькая грудь. Как, по-твоему, у меня слишком маленькая грудь?»
Кольридж утверждает, что покраснел, как мундир королевского гвардейца, и заверил Диану, что ей не о чем беспокоиться.
Принцесса Уэльская Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, когда ей было 36 лет. С 1981 по 1996 год она была супругой принца Чарльза. Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, из-за чего снискала популярность как в Великобритании, так и по всему миру. Одной из причин ее развода с Чарльзом стали отношения принца с Камиллой Паркер-Боулз.
В 2018 году Daily Mail опубликовала снимки комнаты принца Гарри в общежитии Итонского колледжа, сделанные 17 лет назад. На его стене висели постеры с полуобнаженными девушками в бикини и фото американской актрисы Холли Берри, а на столе стоял черно-белый портрет принцессы Дианы.