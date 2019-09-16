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Медведев устроил экскурсию по Павловску для премьер-министра Китая

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник Павловск. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло в преддверии 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Медведев и Ли Кэцян осмотрели основные залы Павловского дворца, а также ознакомились с его коллекцией. По окончании осмотра экспозиции музея состоялся неформальный обед.

Позднее Медведев на своей странице во «ВКонтакте» разместил несколько фотографий из музея, и отметил, что был рад приветствовать своего коллегу Ли Кэцяна и его супругу в родном Петербурге.

Ли Кэцян находится в России по приглашению Дмитрия Медведева 16-18 сентября. Основные переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся в Санкт-Петербурге 17 сентября и пройдут в Константиновском дворце в Стрельне. С российской стороны в мероприятии будут участвовать члены правительства, а также представители бизнеса. По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Музей Павловска хранит оригинальные экспонаты, принадлежавшие императору Павлу I и его жене Марии Федоровне. В частности, в проведенную для российского и китайского премьеров экскурсию были включены экспонаты из коллекции западноевропейской живописи, русской портретной живописи, русского пейзажа, фарфора XVIII-XIX веков.

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