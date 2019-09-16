Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах

Посольство России в США изучит и прокомментирует сообщение Yahoo News о том, что российская разведка получила доступ к большому количеству данных ФБР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает «Говорит Москва».

«Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого», — отметила Захарова. Она добавила, что российская сторона будет комментировать каждый подобный случай.

Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения. Как рассказал один из источников, российской разведке удалось взломать коды шифрования, с помощью которых в ФБР защищали свои каналы связи, а вскоре после этого — и телефонную сеть, используемую как запасной канал.

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