Израиль обвинили в шпионаже за президентом США

Американские власти за два года пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего, размещал Израиль. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника.

Для выявления ответственного за слежкой с устройствами работали специалисты: они анализировали все детали, примерные места их происхождения и годы производства. В результате экспертам стало «совершенно ясно, что израильтяне несут ответственность», рассказал бывший высокопоставленный сотрудник разведслужб.

Позволявшую прослушивать телефоны аппаратуру находили возле Белого дома — резиденции американского лидера Дональда Трампа, а также рядом с другими секретными объектами. В отличие от случаев с другими странами, никаких последствий для еврейского государства не последовало, и США его даже не осудили, отметили собеседники издания.

Один из источников указал, что шпионские устройства, вероятно, предназначались непосредственно для слежки за Трампом, а также его ближайшими помощниками и соратниками. В то же время удалось ли израильтянам получить какую-либо информацию, неясно.

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В посольстве Израиля в США категорически отрицают размещение устройств. Подобные утверждения дипломаты назвали абсолютной чепухой.

Правительство США в апреле 2018 года впервые признало существование в Вашингтоне устройств, которые предполагаемые шпионы или преступники могут использовать для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Однако кому они принадлежали, тогда не сообщалось.

Подобные поддельные станции связи в народе называют Stingrays: по аналогии с используемыми полицией. Они могут стоить от тысячи до 200 тысяч долларов и в среднем имеют размер с портфель. В то же время некоторые могут быть похожи на мобильный телефон или размещаться на низколетящих самолетах. Устройства перехватывают сигнал, могут отследить его точное место, некоторые пытаются установить на смартфоны вредоносное программное обеспечение. Кроме того, они заставляют мобильные переключаться на более старую и нешифрованную связь 2G ради прослушки.

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