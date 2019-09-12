Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США. Снимок оказался в распоряжении телеканала RTVI.

Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.

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9 сентября телеканала CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось также, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.

Информатора американских спецслужб вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

По данным «Коммерсанта», Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, который ныне является помощником российского лидера. Журналисты спросили его, знаком ли он с предполагаемым шпионом. «Нет комментариев», — сказал Ушаков.

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