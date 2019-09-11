Раскрыты подробности личной жизни шпиона Смоленкова

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб, был дважды женат. «Московский комсомолец» связался с его первой женой и выяснил подробности его личной жизни.

С первой женой Региной Смоленков познакомился во время учебы в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она была на год младше, однако вела в группе Смоленкова английский язык.

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После свадьбы Смоленков вместе с женой поселился в квартире ее родителей на Новослободской улице. Затем супруги переехали в Вашингтон, где тогдашний посол России в США Юрий Ушаков назначил Смоленкова директором кооперативного магазина при посольстве. Он отвечал за закупки и поставки продовольствия, а его жена работала переводчицей.

Летом 2009-го, спустя год после возвращения в Россию, супруги развелись. Первая жена Смоленкова рассказала, что они расстались в хороших отношениях но после развода не общались. О том, что Смоленков исчез вместе с семьей, бывшая супруга узнала в декабре 2017 года.

10 сентября сообщалось, что у Смоленкова в Москве осталась больная мать. За ней ухаживает сиделка.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона. Позднее появилось предположение, что этим агентом был Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию и не вернулся на родину. Впоследствии выяснилось, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в штате Вирджиния. Семья Смоленкова сбежала из этого дома ранее в сентябре, увидев поблизости журналиста издания Daily Beast.

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