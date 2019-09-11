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Стало известно о доступе шпиона Смоленкова к «чувствительной» информации

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Здание администрации президента России

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который, предположительно, был информатором американских спецслужб, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам.

По словам собеседника издания, в этой должности Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации, в том числе от спецслужб. Источник отметил, что Смоленков не был допущен к секретным сведениям во время работы в посольстве России в США и в управлении президента по внешней политике, однако узнавать нужную информацию он мог от коллег. Последние хвалили его и считали исполнительным чиновником. Собеседник газеты рассказал, что иногда Смоленков проявлял чрезмерное любопытство, но знавшие его много лет коллеги были в разговорах достаточно откровенны.

Другой источник «Ведомостей» отмечает, что предполагаемый информатор не владел данными о вмешательстве России в выборы в США, однако его ценили в ЦРУ, потому что «он говорил то, что жаждут услышать».

О работе американского шпиона в России стало известно 9 сентября. CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли из Москвы своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Отмечалось, что это было сделано из опасений, что президент США Дональд Трамп мог способствовать его разоблачению. Позже в СМИ появилась информация, что этим агентом был Олег Смоленков.

Сведения о том, что Смоленков работал в администрации главы государства, подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что несколько лет назад чиновник был уволен внутренним распоряжением ведомства. Бывший сослуживец Смоленкова заявил, что во время работы в посольстве тот отвечал за снабжение и занимался закупкой служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и протокольных нужд.

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