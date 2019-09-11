Кремль отреагировал на данные о доступе Смоленкова к «чувствительной» информации

Пресс-секретарь президента России не подтвердил информацию о том, что предполагаемый американский шпион и бывший сотрудник администрации главы государства Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 сентября.

Ранее в среду принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, сообщила о доступе Смоленкова, который, предположительно, был информатором американских спецслужб, к «чувствительной» информации. Речь идет о данных, получаемых от силовиков.

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О работе шпиона стало известно 9 сентября. Американский телеканал сообщил, что в 2017 году США вывезли из Москвы своего информатора из-за опасений, что его раскроют. Позже в СМИ появилось имя предполагаемого агента.

В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно несколько лет проработал в администрации главы государства, но был уволен. Бывший коллега Смоленкова рассказал, что он ведал закупкой служебных автомобилей и товаров для посольского магазина.

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