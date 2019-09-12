Помощник Путина ответил на вопрос о знакомстве со шпионом Смоленковым

Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет комментариев», — сказал Ушаков.

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Ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что Смоленков несколько лет проработал в администрации главы государства, но был уволен. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предполагаемый информатор американских спецслужб не имел доступа к «чувствительной информации».

О работе американского шпиона в Кремле стало известно 9 сентября, когда американский канал CNN сообщил, что США вывезли из Москвы своего информатора. Американская сторона опасалась, что президент Дональд Трамп мог ненароком способствовать его разоблачению во время своего визита в Россию.

Позже в СМИ появилась информация о том, что этим агентом был Олег Смоленков. Бывший сослуживец Смоленкова заявил, что во время работы в посольстве тот отвечал за снабжение и занимался закупкой служебных автомобилей, товаров для посольского магазина и протокольных нужд.

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