МИД оценил слухи о роли шпиона Смоленкова

Сообщения западной прессы о том, что предполагаемый шпион США и бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков сыграл роль в «разоблачении» вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года — не что иное, как ложь и клевета. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Никакой роли в так называемом вмешательстве он по определению сыграть не мог, потому что никакого вмешательства не было. И происходящее в русле подобных интерпретаций — это просто нагромождение одной лжи на другую и мультипликация клеветы в наш адрес», — сказал замминистра.

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Он добавил, что в последние годы в свете напряженности в российско-американских отношений в Вашингтоне стали не просто игнорировать очевидные вещи, а использовать непроверенную информацию в своих целях. Факты, по словам Рябкова, «перерисовываются и переформатируются до полной неузнаваемости в угоду собственным интересам, включая внутриполитические интересы».

Ранее 11 сентября сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию каком-либо доступе Смоленкова к данным спецслужб.

О работе шпиона стало известно 9 сентября. Американский телеканал сообщил, что в 2017 году США вывезли из Москвы своего информатора из-за опасений, что его раскроют. Позже в СМИ появилось имя предполагаемого агента.

В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно несколько лет проработал в администрации главы государства, но был уволен. Бывший коллега Смоленкова рассказал, что он занимался закупкой служебных автомобилей и товаров для посольского магазина.

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