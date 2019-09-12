Израиль запустил «Торпеду» в правительство арабского государства

В одном из арабских государств на высоком посту уже пять лет работает израильский информатор. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на материал газеты Yedioth Ahronoth, который будет полностью опубликован в выходные дни после одобрения военной цензуры.

В статье говорится, что в неназванной арабской стране информатор по прозвищу «Торпеда» работает на так называемый «невоенный орган». Шпион был завербован пять лет назад, и продолжает предоставлять Израилю важную информацию. В докладе упоминается 504 подразделение израильской военной разведки, в котором работают агенты за пределами страны, и уточняется, что материал был опубликован по его инициативе.

Материалы по теме Джеймс Бонд с Востока Этот шпион обманывал президентов, работал на «Моссад» и дружил с арабскими генералами

В материале подробно описывается, как был установлен первый контакт с должностным лицом. Отмечается, что израильская сторона изучила все обстоятельства жизни информатора, в том числе то, как часто он покидает пределы страны, чувствует ли, что «топтается на месте» и думает ли о том, что может зарабатывать больше. «Торпеду» решили завербовать тайно: он не знал, что стал израильским информатором. Вербовщики связались с его родственником, живущим за границей и выяснили, что «Торпеда» имеет хорошие связи в правительстве и близок со многими местными чиновниками.

На этом отрывок материала заканчивается и отмечается, что полная история — об этапах вербовки и успехах израильских военных — будет опубликована позднее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!