В США нашли прослушивающие разговоры вашингтонцев шпионские устройства

Правительство США впервые признало существование в Вашингтоне устройств, которые предполагаемые шпионы или преступники могут использовать для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Об этом пишет Associated Press.

Использование поддельных станций иностранными разведчиками давно вызывает озабоченность американцев, но до сих пор официальной реакции по этому вопросу не было. Однако сейчас в распоряжении агентства оказался ответ Министерства внутренней безопасности США на запрос сенатора Рона Уайдена.

В нем ведомство признает, что в 2017 году в Вашингтоне действительно обнаружили аномальную активность подозрительных устройств. В то же время их тип или вероятные владельцы, а также число и месторасположение, не указывается. В письме говорится, что у него нет оборудования и средств для обнаружения аппаратов, даже если их использование иностранными правительствами «может угрожать национальной и экономической безопасности США».

Материалы по теме Фантастические яды ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить

Подобные поддельные станции связи в народе называют Stingrays: по аналогии с используемыми полицией. Они могут стоить от тысячи до 200 тысяч долларов и в среднем имеют размер с портфель. В то же время некоторые могут быть похожи на мобильный телефон или размещаться на низколетящих самолетах. Устройства перехватывают сигнал, могут отследить его точное место, некоторые пытаются установить на смартфоны вредоносное программное обеспечение. Кроме того, они заставляют мобильные переключаться на более старую и нешифрованную связь 2G ради прослушки.

В Вашингтоне живут и работают тысячи военнослужащих и сотрудников различных спецслужб. Они принимают меры по защите своих данных, но обычные жители легко могут стать жертвами.

Агентство отмечает, что подобные устройства ставят на своей территории и иностранные посольства, чтобы следить за приходящими к зданиям. В то же время на модернизацию сетей, которая не позволит использовать Stingrays и будет крайне затратной, индустрия вряд ли пойдет. Это также может привести к конфликту с американской разведкой и правоохранительными органами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!