Spiegel сообщил о слежке немецкой разведки за Интерполом

Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) следила за деятельностью Интерпола. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, BND вела прослушку не только штаб-квартиры Интерпола в Лионе, но и отдельных бюро в Австрии, Дании, Бельгии, Греции, Испании, Италии, США, России и Латинской Америке — всего более дюжины отделений.

Отмечается, что слежка началась к 2000 году.

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Немецкая разведка перехватывала звонки, электронные письма оперативников, которые находились в особом списке службы.

Помимо Интерпола, слежка велась и за Европолом — общеевропейской полицейской структурой, расположенной в Гааге, а также за государственными полицейскими службами нескольких стран.

В июле 2016-го СМИ сообщили о прослушке BND руководителей и высших чиновников десятков стран-участниц Европейского союза и партнеров по НАТО.

Аналогичные обвинения в адрес немецкой разведки прозвучали осенью 2015 года.