Воробьев поручил подготовиться к запуску теплоснабжения в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства поручил министерству ЖКХ подготовиться к запуску теплоснабжения. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 16 сентября.

По его словам, в первую очередь необходимо подготовиться к подключению социальных объектов. «Многоквартирные дома и ИЖС тоже, безусловно, входят в зону нашего внимания», — добавил он.

11 сентября вице-губернатор Дмитрий Пестов сообщил, что большинство муниципалитетов готовы к отопительному сезону. Он также заметил, что при резком похолодании социальные объекты начнут отапливать сразу, не дожидаясь нормативных показателей.

Всего к началу отопительного периода в Подмосковье подготовят порядка 2,5 тысячи котельных и около 11 тысяч километров теплосетей, говорится на сайте областного правительства.

