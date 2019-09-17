Торговая война довела Китай до распродажи имущества

С начала 2019 года китайские компании продали зарубежных активов на сумму 40 миллиардов долларов, а купили — только на 35 миллиардов. Впервые с момента выхода на мировой рынок слияний и поглощений Китай стал чистым продавцом, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic.

Еще в 2015 году Китай купил иностранных активов на 100 миллиардов долларов, а продал — на десять миллиардов. По оценкам экспертов, столь резкий переход случился на фоне замедления экономики и торговой войны с США.

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Сильнее всего в этом году распродажа активов происходит в США — 26 миллиардов долларов с начала года. При этом во всем прошлом году продано там было только на восемь миллиардов.

Еще одной причиной такой динамики стало ужесточение политики инвестирования за рубеж со стороны китайских властей, которое произошло в 2017 году. Таким образом Пекин решил бороться с выводом капитала и сдерживать долговую нагрузку компаний. В правительстве посчитали, что китайский бизнес неоправданно много занимает на покупку иностранных активов, причем нередко крупные сделки не оправдывали ожиданий и, как отмечают эксперты, выглядели нелогично.

Ранее экономисты из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского Института мировой экономики пришли к выводу, что Китай является крупнейшим теневым кредитором мира. Они подсчитали, что у 50 главных заемщиков размер долга перед Китаем достиг как минимум 15 процентов ВВП в 2017 году. Самые крупные долги найдены у Венесуэлы, Зимбабве и Ирана.

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