Китай сдал назад в торговой войне

Комитет по тарифам Госсовета Китая освободил от дополнительных импортных пошлин 16 категорий американских товаров. Решение вступает в силу с 17 сентября, отмена пошлин продлится до 16 сентября 2020 года, сообщает Reuters.

Как отметили в министерстве финансов, эти товары не будут облагаться теми пошлинами, что введены в ответ на действия США. Всего опубликованы два списка. В них, в частности, сыворотка и рыбная мука для корма животных, смазочное масло и смазочный жир, лекарственные препараты, пестициды. Санкции на свинину и кукурузу остались в силе.

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В отношении этих товаров Китай ввел пошлины размере от 15 до 25 процентов в два этапа — в апреле и августе 2018 года.

С 1 сентября страны обменялись дополнительными санкциями. США обложили пошлинами импорт объемом 300 миллиардов долларов, а Китай — объемом 75 миллиардов. Введение части из них приостановлено до 15 декабря. Кроме того, с 1 октября США поднимут уже действующие пошлины с 25 до 30 процентов.

Нынешнее решение Пекина случилось на фоне договоренности о новом раунде переговоров, которые должны состояться в начале октября. Это уже вторая уступка со стороны Китая. Ранее в Пекине предложили торговым представителям США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед встречей. Именно отказ от закупок у американских фермеров после предыдущих переговоров стал поводом для критики Китая со стороны президента США Дональда Трампа и привел к обострению в торговой войне.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты длится более полутора лет. США требуют от Китая более справедливого торгового соглашения, а также обвиняют в краже интеллектуальной собственности.

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