Стало известно о припадке ярости Трампа из-за Китая

Президент США впал в ярость, узнав о намерении Китая с 1 сентября повысить тарифы в ответ на аналогичные действия американской стороны. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники.

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Американский президент узнал об ответных мерах Пекина 23 августа и, по словам источников, был так зол, что собирался удвоить тарифы на импортные товары из КНР. Однако глава Минфина Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер связались с главами нескольких крупных компаний и попросили их донести до президента, как сильно отразятся подобные действия на фондовом рынке и экономике США в целом.

В результате Трамп принял решение не увеличивать тарифы в два раза, а повысить пошлины на китайские товары еще на пять процентов. Новые ограничения он анонсировал 23 августа в своем Twitter.

США и Китай с 1 сентября повысили пошлины на взаимный импорт. Американская сторона повысила тарифы на товары из Китая на 125 миллиардов долларов, Китай ввел ограничения на импорт из США на 75 миллиардов. С 15 декабря обе стороны намерены вновь повысить пошлины.

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