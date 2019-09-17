Бывший капитан российского спецназа стал мастером маникюра

Бывший капитан спецназа из Краснодара стал дипломированным мастером маникюра. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

37-летний Дмитрий Братчиков рассказывает, что в 2003 году он окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и поехал служить в Чечню. Там мужчина осматривал дороги на наличие мин и бомб, чтобы колонны безопасно следовали по маршруту. Позже он переехал на службу в Краснодарский край и стал командовать группой спецназа. Перед отставкой он несколько лет работал в штабе.

Девять лет назад Братчиков решил изучить «женскую профессию», побороть гордыню и стать мастером маникюра. Он записался на курсы и получил два диплома. Мужчина отметил, что в документах по привычке написали: «маникюрша и педикюрша 2 разряда». Работу в студии он нашел быстро.

По его словам, первое время клиенты побаивались записываться к нему на прием. Однако со временем Братчиков обзавелся постоянными посетителями. Бывший капитан спецназа утверждает, что работа мастера маникюра довольно тяжелая. «С виду все казалось так просто, — говорит он. — Попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях».

Теперь, помимо работы мастером маникюра, россиянин занимается практической психологией. Он консультирует людей и помогает бороться со страхами и негативными эмоциями.

В 2018 году сообщалось, что автомеханик из Джерси сменил профессию и стал первым мужчиной-мастером по маникюру на острове. Своим выбором он решил разрушить гендерные стереотипы.

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