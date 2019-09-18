Жители отдаленных сел Заполярья получили полноценный доступ к медицине

Выездные бригады врачей из региональных больниц заработали в отдаленных селах и поселках Мурманской области. С сентября по 25 октября жители 35 населенных пунктов смогут пройти обследование, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

В поселке Раякоски Печенгского района была решена проблема с фельдшером. Был найден молодой специалист, который согласился переехать в Печенгский район во время учебы в Мурманском медицинском колледже. Вакансию не удавалось закрыть целый год. По факту жалоб местных жителей на отсутствие медицинской помощи даже проводилась прокурорская проверка.

В трех военных гарнизонах Заполярья — Александровске, Заозерске и Островном — в работе местным медикам помогут выездная бригада врачей медсанчасти №120 ФМБА России и специалисты из ММЦ имени Пирогова. Также на базе консультативно-диагностического центра областной больницы Мурманска для жителей военных гарнизонов организуют прием врачей по 24 профилям.

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