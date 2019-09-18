Российские лицеисты после ссоры убили двух человек

Несовершеннолетние учащиеся профессионального лицея задержаны по подозрению в убийстве двух мужчин в Алтайском крае. Об этом в среду, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

По информации ведомства, во вторник, 17 сентября, в одном из домов в селе Солонешное были обнаружены тела двух мужчин 52-х и 37-ми лет. Установлено, что местные жители были убиты, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Прибывшие на место криминалисты провели необходимые экспертизы, и следователям удалось найти подозреваемых — ими оказались 15-ти и 16-тилетний учащиеся местного профессионального лицея.

Согласно одной из версий, вечером 16 сентября они пришли к жертвам, подозревая их в краже запасных частей. В результате конфликта подростки избили мужчин, сломав им шеи.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, суд вскоре примет решение о заключении подозреваемых под стражу.

18 августа стало известно, что в селе под Ульяновском подросток совершил массовое убийство. Сообщалось, что школьник зарезал всю свою семью — троих взрослых и двоих детей, — после чего нанес себе несколько ранений и покончил с собой.

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