Wi-Fi в метро призвал россиян спасти страну

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости» в среду, 18 сентября.

После подключения к беспроводной локальной сети пассажиры метро получали пуш-уведомления с текстом «Йоу. Гай-гуй спасай Россию».

Жители Санкт-Петербурга также пожаловались на сбой в приложении.

Отмечается, что оператор сети «МаксимаТелеком» пока не знает, что именно произошло, однако разбирается в ситуации.

«МаксимаТелеком» — оператор сетей Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в наземном транспорте и нескольких региональных аэропортах. Компания основана в 2004 году.

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