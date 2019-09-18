Близкие Заворотнюк отказались от помощи

Родственники оказавшейся в коме актрисы Анастасии Заворотнюк отказались от любой помощи, в том числе финансовой. Об этом рассказал продюсер Андрей Загорский, передает dni.ru.

По словам Загорского, предложения о помощи артистке поступали из Москвы и регионов, а также от организаторов концертов. «Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией», — отметил он.

Ранее в среду стало известно, что Заворотнюк взяли под охрану после того, как на территорию клиники, в которой она находится, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

16 сентября осведомленный источник раскрыл траты семьи Заворотнюк на ее лечение в частной московской клинике. По его словам, учреждение оказывает пациентам лучшую паллиативную помощь. Отмечалось, что стоимость пребывания артистки в клинике может оказаться не меньше 20 тысяч евро.

Врачи диагностировали Заворотнюк рак мозга, позже сообщалось, что у актрисы начались тяжелые осложнения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!