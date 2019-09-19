Участник Backstreet Boys заявил об угрозах брата убить его беременную жену

Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата, актера и певца Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что экс-участник бойз-бэнда сумел добиться временного запретительного приказа, согласно которому его родственник не имеет права приближаться к нему и его семье ближе чем на 30 метров. Аарон Картер прокомментировал случившееся в своем Twitter-аккаунте, назвав происходящие шахматной игрой и заявив, что они не виделись несколько лет.

Певец также отметил, что брат издевался над ним на протяжении всей жизни, и попросил оставить его в покое. «Я бы и души не обидел. Все, кто знает меня, подтвердят это», — написал артист. Кроме того, он подтвердил, что его брат изнасиловал певицу и актрису Мелиссу Шуман.

В ноябре 2017 года Шуман обвинила Картера в изнасиловании. По словам звезды, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Экс-участник Backstreet Boys отвергал обвинения, утверждая, что их близость проходила по обоюдному согласию. Осенью 2018 года стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса решила не предъявлять ему обвинение, объяснив это тем, что срок исковой давности истек в 2013 году.

Ник Картер выступал в оригинальном составе Backstreet Boys с момента основания группы в 1993 году, однако в 2002-м ушел из бойз-бенда ради сольной карьеры. Его брат Аарон Картер выпустил восемь альбомов, а также снялся в фильмах «Суперкросс», «Поп-звезда», «Толстяк Альберт» и «С кем бы отведать сыра».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!