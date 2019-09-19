Боровшийся с геями российский вуз заподозрили в массовой слежке за студентами

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), руководство которого хотело отчислить студента за его сексуальную ориентацию, заподозрили в массовой слежке за учащимися. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на бывшего студента высшего учебного заведения.

На условиях анонимности молодой человек рассказал, что существует несколько вариантов слежки за студентами. По его словам, учащихся «мониторят» как на лекциях, так и в социальных сетях, а потом заносят в соответствующие списки. В первом случае их якобы формируют спецслужбы. В основном туда попадают страницы студентов, которых заметили в пабликах, связанных с АУЕ, или в сообществах, пропагандирующих суицидальные настроения, утверждает бывший студент УрГЭУ.

Во втором случае эти списки составляет управление по молодежной политике или профком студентов. «Открывают группы и делают фильтр по университету. Далее ищут студента во внутренней базе данных университета. Выискивают матерные посты, алкоголь и другое непотребство на страничках студентов», — пояснил бывший студент. Он отметил, что в некоторых случаях студентов выискивают на митингах.

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С попавшими в список студентами, как утверждается, проводят профилактические беседы, на которых якобы угрожают отчислениями. «Зачастую студенты оказываются в тех или иных группах случайно. Вступил пару лет назад в группу про какой-нибудь сериал (группу со смешными картинками) и забыл. Через год группу продают, переименовывают и заливают новый контент, который администрация УрГЭУ считает недостойным для студента», — добавил он. По его словам, серьезная слежка за студентами началась после того, как должность ректора университета занял Яков Силин.

На фоне скандала со студентом на портале Change.org появилась петиция за отставку ректора университета Якова Силина. Она адресована губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. «Студента отчисляют не из-за неуспеваемости, а из-за его взглядов. Более того, Яков Силин берет на себя функции суда, утверждая, что быть подписанным на сообщество в социальных сетях — это и есть пропаганда», — говорится в тексте петиции.

18 сентября агентство Европейско-азиатские новости сообщило, один из студентов УрГЭУ находится под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. По словам учащегося, проректор якобы заявил, что тот «портит имя института».

На следующий день стало известно, что вуз не планирует отчислять студента, который состоит в поддерживающем ЛГБТ сообществе в соцсети. Ректор вуза Яков Силин счел популяризацией факт участия в подобных сообществах. «Он этим самым, с моей точки зрения, показывает как некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть», — говорил он.

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