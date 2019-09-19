Российский студент избежал отчисления из-за поддержки ЛГБТ

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента, который состоит в сообществе в соцсети, поддерживающем ЛГБТ. Об этом сообщил проректор вуза по социальной работе Роман Краснов, передает ТАСС.

Краснов отметил, что вопрос об отчислении учащегося будет поставлен, только если он будет плохо учиться. Он добавил, что изначально со студентом не вели разговор об отчислении.

Собеседник агентства также уточнил, что вуз готовит расширенный комментарий, который представит позднее.

18 сентября агентство Европейско-азиатские новости сообщило, что в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая в том числе следит за сексуальной ориентацией учащихся. Агентство утверждало, что один из студентов находится под угрозой отчисления из-за вступления в ЛГБТ-сообщество в соцсети. По словам учащегося, проректор якобы заявил, что тот «портит имя института».

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