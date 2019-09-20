Дима Билан дважды выступит в Москве

Российский поп-исполнитель Дима Билан проведет два концерта в столице. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 сентября.

Певец выступит в московском Crocus City Hall 6-го и 7 ноября. Отмечается, что он проведет шоу, получившее название «Планета Билан», впервые представленное в феврале.

«В основу шоу легла идея, что каждый человек — отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной, по своим орбитам, со своими законами и правилами. Чтобы воплотить задуманное в жизнь потребовалось несколько месяцев упорной работы», — объясняют организаторы.

В июле стало известно, что Билан занял второе место среди самых успешных российских музыкантов моложе 40 лет. Его заработок за последний год составил 6,5 миллиона долларов.

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