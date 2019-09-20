Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды

Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза, чтобы выглядеть модно. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя Андрэа Емилова-Иванова (Andrea Emilova Ivanova) из Софии перенесла 15 процедур по наполнению губ филлерами. Каждая процедура обходилась ей в 300 болгарских левов (около 10 тысяч рублей). Девушка призналась, что уже побывала почти во всех клиниках города и закачала практически все возможные виды филлеров.

«Мои новые губы мне нравятся гораздо больше. Я счастлива, потому что с большими губами я выгляжу красивее. Это сейчас модно в Болгарии», — поделилась Емилова-Иванова.

В настоящий момент в соцсетях на девушку подписаны 15 тысяч человек. По информации издания, каждый день подписчики осыпают ее комплиментами. Более того, от некоторых из них она даже получила предложение руки и сердца.

Болгарка заявила, что с ранней юности мечтала об огромных губах, и в дальнейшем планирует сделать их еще больше.

В сентябре одержимая пластическими операциями американка, которая потратила 500 тысяч долларов на лицо и тело, как у Ким Кардашьян, рассказала о своей самой неудачной операции. Закачав в губы филлеры, женщина почувствовала, что у нее началась аллергическая реакция: губы сильно распухли, не переставали болеть и кровоточить.

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