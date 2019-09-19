Женщины массово принялись избавляться от «злого лица»

Женщины начали обращаться к врачам с просьбой избавить их от злого выражения лица. Об этом пишет Mirror.

По словам пластического хирурга из нью-йоркской клиники Shafer Plastic Surgery & Laser Center доктора Дэвида Шэфера (David Shafer), к нему постоянно приходят клиентки, которым не нравится их лицо на фотографиях. Когда они пребывают в расслабленном состоянии или не пытаются изобразить конкретных эмоций, их лицо непроизвольно принимает раздраженную, злую гримасу. Эта гримаса получила название Resting bitch face («лицо отдыхающей дряни»).

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«Они не всегда применяют этот термин, но когда я упоминаю "лицо отдыхающей дряни", они говорят: "Точно"», — поделился опытом Шэвер. Он добавил, что несколько раз в неделю помогает разным людям получить приветливое, расслабленное лицо.

Чтобы устранить злобную гримасу, врач вкалывает филлеры и ботокс в некоторые части лица (чаще всего это области вокруг рта и под бровями). Процедура должна сделать черты лица мягче и счастливее. Она занимает от 10 до 20 минут и имеет разную стоимость в зависимости от клиники и количества инъекций. Эффект держится до двух лет.

В сентябре одержимая пластическими операциями американка, которая потратила 500 тысяч долларов на лицо и тело, как у Ким Кардашьян, рассказала о своей самой неудачной операции. Закачав в губы филлеры, женщина почувствовала, что у нее началась аллергическая реакция: губы сильно распухли, не переставали болеть и кровоточить.

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